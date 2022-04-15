Metin Öztürk'ten Nuri Şahin açıklaması

Antalyaspor'un Teknik Direktör Nuri Şahin ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap veren Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, "Konuyu burada kapatıp Galatasarayımızın ana sorunlarına odaklanmakta fayda var. Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, dün akşam 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Antalyaspor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Nuri Şahin'in adının bu şekilde anılmasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayarak, "Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzeti Metin Öztürk'ün 'Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz' ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır" ifadelerine yer verdi.

"Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz"

Metin Öztürk, tüm bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Gelecek sezon planlamasında yerli hoca düşündüğümüzü söylediğimizde medya ve taraftarın aklına gelen 4-5 hocadan biri de Antalyaspor'un başarılı hocası Nuri Şahin oldu. Her demecimde net olarak, 'Biz kendi başarımız için başka kulüplerin oyuncu ve hocalarının kafasını karıştırmayız. Nuri Şahin hocamız eminim önümüzdeki 4-5 yıl içinde önce Antalyaspor'a ardından da Milli Takımımıza hoca olarak önemli katkılar yapacaktır' dememe rağmen medyada konunun hala sürüyor olması hepimizi üzüyor. Konuyu burada kapatıp Galatasarayımızın ana sorunlarına odaklanmakta fayda var. Başka takımlarla lüzumsuz polemik bize uymaz. Gerek Antalyaspor gerekse başarılı başkanı Sayın Aziz Çetin ve ekibine lig maratonunda başarılar diliyorum."