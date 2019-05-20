Metin Şahin: "Türk tekvandosu yoluna emin adımlarla devam ediyor"

Dr. Metin Şahin, İngiltere'de sona eren Dünya Şampiyonası'nın ardından, “Türk tekvandosu yoluna emin adımlarla devam ediyor” dedi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nı, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman altın, 67 kiloda Nur Tatar Askari gümüş, 46 kiloda Rukiye Yıldırım ile 73 kiloda Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocular kazandıkları madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde de önemli puanlar elde etti.

Şahin: "Başarımız 2020'de sürecek"

Dr. Metin Şahin, kazanılan 4 madalyanın 2020 yolunda çok önemli olduğuna işaret ederek, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde en önemli organizasyon olan Dünya Şampiyonası'nda milli takımımız büyük bir başarı elde etti. Burada önemli olan 2020 yolunda kota içerisinde yer alan ve burada puan kazanması gerekli olan sporcularımızın dördü de burada madalya kazandı. Bunun için gururlu ve mutluyuz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Diğer sporcularımız da iyi mücadele etti. Madalya maçında kaybeden sporcularımız oldu. Teknik ekibimizi ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

2020'de bu başarılarını devam ettireceklerine inandığını kaydeden Şahin, “Türk tekvandosu yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2020'de bayrağımızı göndere çektirmek için burası bir test turnuvası gibi olmuştur. Buradaki başarımızın 2020'de devam edeceğine inanıyorum. Bizleri her zaman destekleyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen herkese büyük tekvando camiası adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.