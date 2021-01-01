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Metin Toy: "İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak"

A Mili Erkek Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Metin Toy, ilk hedeflerinin Avrupa Şampiyonası’na katılmak olduğunu söyledi.

A Mili Erkek Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Metin Toy, ilk hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.


2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çalışmalara başlayan Filenin Efeleri'nin kamp süreci devam ediyor. A Mili Erkek Voleybol Takımı pasör çaprazlarından Metin Toy, turnuva ve kampla ilgili düşüncelerini aktardı. Kamp çalışmalarını 4 gündür sürdüklerini belirten Toy, "Teknik ve taktik anlamında hafif antrenmanlarla başladığımız kamp sürecimize, yeni yılla birlikte daha sert antrenmanlara devam edeceğiz. Sezon arası olduğu için takım mental ve fiziksel anlamda gayet hazır. Tüm takımlar gibi biz de gayet formumuzdayız, turnuvanın öneminin de bilincindeyiz. Ülkemizin Avrupa Şampiyonası'na gitmesi bizim için; orada boy göstermemiz ise ülke voleybolu adına çok önemli. Bunun için çalışmalarımızı da güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz şu, umarım turnuvadan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırız" dedi.

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