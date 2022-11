Metin Ülgen: "Galatasaray'ın olduğu yerde şampiyonluk olur"

Takımın başına geçmesi için teklif geldiğinde neler hissettiğine ilişkin Ülgen, "İyi ki de kabul etmişim. Kadın futboluna da katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Kendi ait bir pratiği var. O pratiği çözmek için de geçen seneki maçların tamamını gecelere kadar izleyerek çözmeye çalıştım. Çok kolay değil. Futbol anlatırken kolay ama uygularken dünyanın en zor şeyi" dedi.

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, bu sezon Kadın Futbol Süper Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor. B Grubu'nda geride kalan haftalarda 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Metin Ülgen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başlamanın önemine değinen Ülgen, "Sezona iyi başladık ve önemli bir derbi oynadık. Geçen senenin olumsuz bir havası vardı. Derbi ile onu atlatmış olduk. Çok iyi çalışıyoruz. Yeni arkadaşlarımız var. İyi bir kamp süreci geçirdik. Her maç bizim için derbi. Çünkü Galatasaray ile oynayan her takım farklı bir motivasyon ile çıkıyor. Biz her takımı inceliyoruz, analiz ediyoruz. Ne yapmamız gerektiğine bakıyoruz. Üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Galatasaray'ın olduğu yerde, armanın olduğu yerde şampiyonluk olur diyoruz ve şampiyon olarak bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok önemli maçlar oynadım ama bu kadar heyecanlandığımı hiç bilmiyorum"

Fenerbahçe ile oynanan ilk resmi derbide takımın başında olmasının hatırlatılması üzerine Ülgen, "İnanın çok önemli maçlar oynadım ama bu kadar heyecanlandığımı hiç bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir baskı vardı, geçen seneden kalan bu baskı mutlaka aşılmalıydı. Çünkü resmi bir maç. Biz inanın inanılmaz çalıştık. Gecelerimizi gündüzümüze kattık. Gece 2'lerde, 3'lerde yattık. Çok şükür emeklerimizin, terimizin karşılığını aldık. Maçı inanılmaz önemsedik. Kızlarım da inanılmaz mücadele ettiler, başarılı oldular. Kendilerini de kutluyorum, teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Tabii yalnızca Fenerbahçe maçı değil, ligi şampiyon olarak tamamlamamız önemli" açıklamasında bulundu.

"Yabancı oyuncu eksiğimiz var onu da tamamlamayı düşünüyoruz"

Kadrolarında önemli Türk oyuncular olduğunu belirten Metin Ülgen, "Yabancı oyuncu eksiğimiz var, onu da tamamlamayı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yöneticilerimiz de sıcak bakıyorlar. Finaller daha çetin, daha zorlu geçecektir. O yüzden oraya da hazırlanmak istiyoruz. En azından yedek kulübemize oyuncu alabilelim, değiştirebilelim ve katkı verebilsin. O yüzden oyuncu transfer eksiğimizi de tamamlayıp, ligi en iyi şekilde sonlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de kadın futboluna giderek artan bir ilgi var"

Kadın futbolunun Avrupa'da çok değerli olduğunu ve maçların çok ilgi gördüğünü söyleyen Ülgen, "Türkiye'de biraz daha yeni ama benim gözlemlediğim kadarıyla çünkü ilk defa kadın futbol takımıyla birlikteyim, çok büyük bir ilgi var. Giderek artan bir ilgi var. Zannediyorum bu ilgi daha da artarak gidecek gibi geliyor" dedi.

"İyi ki kabul etmişim"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğü teklif edildiğinde neler hissettiğinin sorulması üzerine Metin Ülgen, "İyi ki de kabul etmişim, gerçekten çok değerli oyuncularla birlikte oynuyoruz. Kadın futboluna da katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Kendi ait bir pratiği var. O pratiği çözmek için de geçen seneki maçların tamamını gecelere kadar izleyerek çözmeye çalıştım. Çok kolay değil. Futbol anlatırken kolay ama uygularken dünyanın en zor şeyi. Seyredip oralardan notlar aldım. Onun üzerinden de yürüyorum. Bana çok faydası oldu mutlaka" şeklinde konuştu.

"Florya'da oynamak bizi mutlu ediyor"

Karşılaşmaların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynamalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu dile getiren Ülgen, "Rakipler artı motivasyonla geliyorlar. Bizim için de çok önemli. Kendi bağrımızda oynamak gerçekten bizleri de motive ediyor. Kızlarımız da orada oynadıkları için çok mutlu. Kendi sahamızda oynamak ve taraftarlarımızı da tribünde görmek bizi mutlu eder" diyerek sözlerini tamamladı.