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Metrelerce uzunluktaki kortej ve miting alanı havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılmak için İncirli Caddesi’nde toplanan gruplar kortej halinde yürümeye başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılmak için İncirli Caddesi'nde toplanan gruplar kortej halinde yürümeye başladı. Metrelerce uzunluktaki kortej ve miting alanı havadan görüntülendi.


Bakırköy'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılacak olan gruplar, İncirli Caddesi'nde toplandı. Kortej oluşturan gruplar kutlamaların adresi olan Bakırköy Pazar Yerine doğru harekete geçti. Filamalar ve dövizler taşıyan grupların sloganlar eşliğinde sürdürdüğü yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu. Metrelerce uzunluktaki kortej ve miting alanı havadan görüntülendi.

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