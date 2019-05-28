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Metro şantiyesinde boş konteynerler yandı

Eyüpsultan’da metro şantiye alanında boş konteynerlerde söküm çalışması sırasında yangın çıktı.

Eyüpsultan'da metro şantiye alanında boş konteynerlerde söküm çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi.


Mahmutbey - Mecidiyeköy metro hattı Alibeyköy İstasyonu'nun inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, şantiyede söküm çalışmalarına katılan işçiler de tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

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