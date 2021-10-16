Metro şantiyesinde işçileri tünele indiren vincin halatı koptu: 3 işçi yaralı

Arnavutköy'de yapımı devam eden metro şantiyesinde çalışma alanına inmek için vincin sepetine binen 3 işçi, aşağıya doğru indiği sırada vincin halatının kopması sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Arnavutköy'deki metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinde çalışma alanına inmek için vincin sepetine binen Ufuk Y., Ömer Ö., Onur B. isimli işçiler, aşağıya doğru indiği sırada vincin halatının kopması sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Yaşanan kaza sonrasında çalışanlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Metro çalışma alanında sedyeye koyulan yaralı işçiler başka bir vincin yardımıyla tünelden çıkarılarak ambulansa alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin yaşanan kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.