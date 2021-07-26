İhlas Haber Ajansı

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Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu

Üsküdar’da metro ve İETT seferi olmadığından dolayı minibüsler doldu taştı.

Üsküdar'da metro ve İETT seferi olmadığından dolayı minibüsler doldu taştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, minibüslerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.


Üsküdar'da dün akşam metro ve İETT seferleri olmadığından dolayı Üsküdar- Alemdağ seferi yapan minibüsler tıka basa doldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüste yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

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