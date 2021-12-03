İhlas Haber Ajansı

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Metrobüs arazı yaptı, duraklarda yoğunluk oluştu

Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Yenibosna'daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.


Okula ya da işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Yenibosna'daki metrobüs durağına gelince kötü bir sürprizle karşılaştı. Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması sonucu durakta yoğunluk oluştu. Durakta adım atacak yer kalmazken, uzun süre metrobüs bekleyen bazı vatandaşlar yürümeyi tercih etti.

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