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Metrobüs yolcuya çarptı, seferler aksadı

Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağı’nda metrobüs bir vatandaşa çarptı.

Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağı'nda metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri yerde yatan vatandaşa bir süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerindeki aksamadan dolayı durakta uzun kuyruklar oluştu.


Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüs bir yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine bir süre ara verilirken durakta uzun kuruklar oluştu.

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