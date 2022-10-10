Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

Sabah saatlerinde Bahçelievler Yenibosna yaya üst geçidinde oluşan insan trafiği, üst geçidi kilitledi.
Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Haftanın ilk iş günü metrobüsle işe gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinde sabah saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken yaşanan insan seli dikkat çekti.