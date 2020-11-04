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Metrobüsler kafa kafaya çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

Edirnekapı-Ayvansaray durakları arasında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasına ramak kala büyük bir faciadan dönüldü.

Olayda metrobüslerin aynaları kırıldı.


Olay, Edirnekapı, Ayvansaray durakları arasında mesai bitiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen iki metrobüs kafa kafaya çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Büyük faciadan dönülen olayda metrobüslerin sadece aynaları kırıldı. Bunun üzerine metrobüsler park alanında durarak yolcuları indirdi. Arkadan gelen metrobüse binen yolcular aktarma yapıp güzergahlarına devam etti. Metrobüsler ise yolcu almadan merkeze intikal ettirildi.

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