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Metrobüslerde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da özellikle iş saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul'da özellikle iş saatlerinde metrobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Duraklarda metrobüs bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayıyor.


İstanbul'da sabah ve akşam iş saatlerinde otobüs ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarının unutulduğu metrobüs duraklarında, vatandaşlar yan yana gelecek araca binmenin mücadelesini veriyor. İş saatlerinde Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Yenibosna duraklarında yoğunluk yaşandığı görülüyor.


Metrobüslerin içerisine de durum değişmiyor. Araçların içerisine binen vatandaşlar yolcuların arasında kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Araç içerisinde ve metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluklar kameralara da yansıyor.

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