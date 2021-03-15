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Metrobüslerde korkutan yoğunluk

Korona virüs vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu.


Korona virüs pandemisinde son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe giden İstanbulluların görüntüsü ise pes dedirtti. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı. Pandemi öncesine dönen metrobüslerde sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü.

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