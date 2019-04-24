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Metrobüste kadını taciz eden zanlı tutuklandı

Avcılar’a giden metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan zanlı tutuklandı.

Avcılar'a giden metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan zanlı tutuklandı.


Olay, dün 17.00 sıralarında Avcılar'a giden metrobüste meydana gelmişti. Metrobüste bir şahsın cinsel tacizine uğrayan kadın, çılgına dönmüş ve sapığa tepki göstermişti. Metrobüstekilerin yardımıyla sapığı aşağı indiren kadın o anları cep telefonuyla görüntülemişti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen polis ekipleri sapığı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklandı.

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