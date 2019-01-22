Metro'da başörtülü kadına saldırı davasında yine karar çıkmadı

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap'ın, 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava yine ertelendi. Duruşma öncesinde açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Canan Sarı, “Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan bireylerin açtıkları davalarda sürecin uzaması, olayı yaşayan kişiler ve toplum açısından adalete olan inancı zedelemektedir” diyerek davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap'ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden, 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atınç Manap katılmazken, müşteki Kerime Pehlivan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. KADEM(Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatları ile Kadın Meclisleri üyeleri da duruşmayı takip etti.

Duruşmada söz alan Kerime Pehlivan'ın avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyleyerek eksik hususların giderilmesini istedi. Sanık avukatı da mahkemeye 7 sayfalık savunma dilekçesi sundu.

Mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

KADEM'den duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesinde KADEM(Kadın ve Demokrasi Derneği) adına açıklama yapan KADEM Hukuk Komisyonu Üyesi Canan Sarı, “Kerime Pehlivan, kullandığı metronun asansörünü beklerken çarşaflı olması nedeniyle sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Birlikte yaşama kültürüyle beraber kişisel hak ve özgürlüklere açıkça yapılmış olan bu saldırıyı büyük bir üzüntüyle karşıladık. Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan bireylerin açtıkları davalarda sürecin uzaması, olayı yaşayan kişiler ve toplum açısından adalete olan inancı zedelemektedir. Kendisinden farklı göründüğü veya düşündüğü için karşı tarafın kişisel özgürlüğünü hiçe sayarak uygulanan şiddet eylemi, farklı olana gösterilen bir tahammülsüzlük halidir. Bu tür davalarda suçların sadece ‘hakaret' suçu olarak cezalandırılması, işlenen eylemin niteliğini basitleştirmektedir” dedi.

“Adil cezalar verilmeli”

“Açıkça ayrımcılık ve nefret içerikli saiklerle işlenen bu tarz eyleme orantılı ve adil cezalar verilmemesi olaylarla ilgili toplumsal duyarlılığın kaybedilmesi tehlikesine de neden olmaktadır” diyen Sarı, “Bizler KADEM olarak, Kerime Pehlivan'a karşı işlenen bu nefret suçunun karşısında olduğumuzu ve davanın sonuna kadar takipçisi olarak her türlü şiddete karşı mücadelemize devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2018 tarihinde tesettür giyimli müştekinin, Bostancı metro istasyonunda asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen Atınç Manap'ın müştekiye yönelik “Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden..” şeklinde sözler söylediği ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Müştekinin asansöre bindiği sırada şüphelinin tükürdüğünün anlatıldığı iddianamede, görüntülerin çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, görüntünün büyütüldüğünde netliğin bozulmasından dolayı şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında sonuca varılamadığı vurgulandı.

İddianamede, Atınç Manap'ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden, 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.