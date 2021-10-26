Metroda ‘gelecek istasyon' paneli yolcuları yanıltıyor

Yolcular yanılıp yanlış duraklarda indi.

Yenikapı-Hacıosman hattındaki durak panelindeki arıza nedeniyle yolcuları yanıltıyor. Gelecek istasyonu gösteren ışıklı panelde oluşan arıza nedeniyle vatandaşlar inmek istedikleri durakta inemedi. Normalde Hacıosman istikametinde hareket eden aracın, durak panelinde aksi yönde hareket ettiği görüldü. Panelde varılan durağın ‘Gayrettepe' olarak gösterildiği halde 4.Levent istasyonunda varıldığı bir yolcu kamerasına yansıdı. Yaşanan arızanın birkaç gündür devam ettiği ve yolcuların bu konuda şikayetçi oldukları gözlendi.