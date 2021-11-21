Metrolarda derbi yoğunluğu dikkat çekti

Günlük koronavirüs vaka sayılarının 23 binin üzerinde seyrettiği şu günlerde İstanbul M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda derbi yoğunluğu dikkat çekti. Taraftarlar ve vatandaşlar metro seferlerinin az olması nedeniyle sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Derbiye saatler kala Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Sanayi Mahallesi istasyonundaki kalabalık dikkat çekti. Adım atacak yer kalmayan durakta bekleyen vatandaşlar metro seferlerinin az olmasından ve havalandırmaların çalışmamasından yakınarak, "Bu kalabalıkta koronavirüs kendine yer bulamaz" dediler. Taraftarlar ve vatandaşlar metroda oluşan kalabalıkta sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı.