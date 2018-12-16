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Mevlana 745. vuslat yıl dönümünde Büyükçekmece'de anıldı

Büyükçekmece Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vefatının 745’inci yıl dönümünde özel bir anma etkinliği düzenledi.

Büyükçekmece Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yıl dönümünde özel bir anma etkinliği düzenledi.


Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Albatros Lions Külübü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin düğün gecesi olarak adlandırdığı vefatının 745'inci yılında konser ve sema gösterisinin yer aldığı özel bir program düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlahilerin okunmasıyla başlayan programda, seslendirilen ilahiler dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatıldığı programda, sahneye çıkan Uluslararası Sema Okulu semazenleri ilahiler eşliğinde sema gösterisini gerçekleştirdi.

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