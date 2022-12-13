Mevlana, Gaziosmanpaşa'da Şeb-i Arus gecesiyle anıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin vuslata erişmesinin 749. yıl dönümü dolayısıyla “Şeb-i Arus” programı düzenledi.

Türk İslam ve Tasavvuf Edebiyatının öncülerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hakk'a vuslatının 749. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği programda anıldı. Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesinde düzenlenen Şeb-i Arus programına çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Postnişin Mim Kemal Öke'nin Hz. Mevlana ve Mevlevilik üzerine yaptığı açılış konuşması ile başladı. Ardından İlahiyatçı Yazar Asım Uysal'ın, Mesnevi'nin ilk 18 beytini seslendirdiği gecede gerçekleştirilen Mevlevi ayini ve sema gösterisi izleyenleri mest etti.

“Hz. Mevlana'mızın hatırasını, öğretilerini, yad etmek üzere buradayız”

Gaziosmanpaşa Belediyesinin program konuğu olan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, “Bu akşam Hz. Mevlana'mızın, onun hatırasını, öğretilerini, bize intikal ettirmek istediklerini tekrar yad etmek üzere buradayız. Hz. Mevlana'mız ne buyuruyor? Muhabbeti buyuruyor, muhabbetullahı buyuruyor. Dolayısıyla en fazla onun bu fikirlerine, düşüncelerine ve bunu aşk ile terennüm etmesine ne kadar ihtiyacımız var. Dileğimiz odur ki, duamız odur ki; bu gecenin bereketiyle inşallah bütün alemde, o muhabbette o tevhidi yakalamak bizlere de nasip olur, katkımız olur diye düşündük” diye konuştu.