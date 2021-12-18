Mevlana ve Yunus Emre Darülaceze'de şiirlerle anıldı

, Yunus Emre ise vefatının 700. yılında Tarihi Darülaceze'de yapılan özel bir etkinlikle Kasım Alper Özdemir'in şiirleriyle anıldı.

Etkinlik Mevlana ve Yunus Emre Belgeseli ile başlarken etkinliği düzenleyen İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, iki gönül dostunun şiirlerini semazenler eşliğinde yorumladı. Neyzen Yusuf Bülent Aktaş'ın dinletisi büyük beğeni toplarken Darülaceze sakinleri de şiirler okudu. Şair Kasım Alper Özdemir, Mevlana ve Yunus Emre'yi Sultan Abdülhamid Han'ın emaneti olan kurumda anmanın bir onur olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan eski İstanbul Milletvekili ve AB Bakan Yardımcısı Alaaddin Büyükkaya ise, “Hepimizin yüreğinde bir aşk saklıdır. İnsan aşık olmalı ve hayatı çok daha iyi kavramalı. Bu güzel etkinliği düzenleyen Kasım Alper Özdemir evladımıza ve Darülaceze Başkanlığı ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Darülaceze Başkan Vekili Ahmet Malatyalı ise katılımlarından dolayı Darülaceze sakinleri ve gönüllülerine teşekkür ederek, Kasım Alper Özdemir'e hediye takdiminde bulundu.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.