Mevlana, ‘vuslatının' 749. yıl dönümünde Bayrampaşa'da anıldı

Öğretileriyle tüm dünyada büyük ilgi uyandıran İslam alimi ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, ‘vuslatının' 749. yıl dönümünde Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Arus programında anıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, “düğün gecesi” olarak adlandırdığı vuslatının 749'uncu yıl dönümünde Bayrampaşa Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programıyla anıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliği yaptığı programda Uluslararası Sema Okulu ilahi konseri ve sema gösterisi ile katılımcıların takdirini kazandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, vuslatı sembolize eden gösteriyle sona erdi.