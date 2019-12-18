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Mevlüt, 45 gün sonra sahada

Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün sonra İstanbulspor müsabakasında sahada yer aldı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç yaşadığı sakatlık sonrası 45 günün ardından sahada yer aldı. Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanacak olan maç öncesinde antrenmanda sakatlanan Erdinç baldırında yaşadığı yırtık sonrasında Malatya'ya götürülmemiş ve tedavisine başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta takımla beraber çalışmalara başlayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans verildi.

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