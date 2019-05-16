Mevlüt Aslanoğlu kabri başında anıldı

CHP eski Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, vefatının 5'inci yıl dönümünde Büyükçekmece'deki kabrinde anıldı.

Mevlüt Aslanoğlu'nun kabri başında gerçekleştirilen anma törenine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP milletvekilleri, belediye başkanları, Aslanoğlu ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle herkese örnek olmuştur”

Dualarıyla Mevlüt Aslanoğlu'nu anan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Mevlüt Aslanoğlu çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle herkese örnek olmuştur. Mütevazi kişiliğiyle örnek bir siyasetçiydi. Halkın sorunları için durmadan çalışan, içten ve samimi bir kişilikti. Ülkemiz için yaptığı hizmetler asla unutulmayacaktır. Yüreğini herkesle paylaşan bir insandı. Mevlüt Aslanoğu'nu sevgi ve saygıyla anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum” ifadesini kullandı.

“Keşke sayıları daha çok olsa”

Aslanoğlu'nun anma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Benim için de çok değerli bir ağabeydi. İnsanın siyaseti yapma dilini nasıl geliştireceği noktasında güzel ağabeylerle buluşması çok örnektir. Mevlüt Aslanoğlu ağabeyimiz de öyle bir ağabeydir. Aramızdan erken göçtü. Her zaman güzel anılarıyla anacağız. Herkesi kucaklamış ve bugün ülkemizde en fazla eksik olan siyasi ağabey rolünü üstlenebilecek kişilerdendi. Keşke sayıları daha çok olsa. İnsanları kucaklaştıracak, bir araya getirecek kişilerin ülke huzuru açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Mevlüt Aslanoğlu ağabeyimiz öyle birisiydi. Mekanı cennet olsun” dedi.

Duygusal anların yaşandığı anma töreninde konuşmaların ardından Aslanoğlu' için mevlit okundu.