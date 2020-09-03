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Mevlüt Erdinç, adım adım Karagümrük'e

Fenerbahçe ile yolları ayrıldığı iddia edilen golcü futbolcu Mevlüt Erdinç, Karagümrük’e doğru.

Fenerbahçe ile yolları ayrıldığı iddia edilen golcü futbolcu Mevlüt Erdinç, Karagümrük'e doğru. Deneyimli futbolcu, Süleyman Hurma ile görüşerek transfere 'tamam' dedi.


Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı iddia edilen Mevlüt Erdinç'le Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra 33 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Hurma, Mevlüt'e şartlarını iletti. Golcü futbolcu, Süleyman Hurma'nın şartlarını kabul etti ve Karagümrük'e 'evet' dedi. Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün önümüzdeki günlerde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

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