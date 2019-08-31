Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe yarın saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacak.