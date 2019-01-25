Mevlüt Uysal: "Bordo taksicilerin sorunlarını çözeceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, cuma namazının ardında Tepecik Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Uysal, taksicilerin sıkıntılarını da dinleyerek, "Bordo taksicilerin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Uysal, Büyükçekmece'de neler yapılması gerektiğiyle ilgili vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Uysal'ın lokanta ziyaretinde döner kesmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “İnşallah hizmet için buranın sorunlarını çözmek için hep beraber omuz omuza 31 Mart'a kadar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 31 Mart'tan sonra Büyükçekmeceliler görev verirse Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak buranın sorunlarıyla ilgileneceğiz. Büyükçekmece'nin mahallelerini geziyoruz mahallelerde ciddi eksiklikler var. Ciddi hizmet eksikliği var bunları görüyoruz. İnşallah bu sorunları yerinde tespit edip çözüm için neler yapabiliriz onlara bakacağız" diye konuştu.

“Bordo taksicilerin sorunlarını çözeceğiz”

Taksicilerin sıkıntılarını da dinleyen Başkan Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece, Esenyurt, Sultanbeyli taksicilerimiz sarı taksiye geçmişlerdi. Çatalca, Silivri, Şile taksicilerimiz şimdi burada diyorlar ki; ‘başkanım biz niye geçmedik? Biz o taksicilerimize diyoruz ki, Çatalca Belediye Başkanımızla, Silivri Belediye Başkanımızla oturup hep beraber bunun çözümünü araştıralım. Dediğim gibi orada bir çözüm üretelim. İnşallah herkesin mutlu olduğu, herkesin dua ettiği bir sistemi beraber bulalım” diye konuştu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Hürriyet ve Ulus Mahallesi muhtarlarını ziyaret eden Başkan Uysal, daha sonra iki ayrı taziye ziyaretinde bulundu.