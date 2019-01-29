Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de esnafları ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnaflarını ziyaret edip sorunlarını dinledi. Başkan Uysal, ”Sahilden istifade edemeyen bir Büyükçekmece var. Bunun çözümünü en kısa zamanda sunacağız” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'nin Büyükçekmece Belediye başkan adayı gösterilen Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Adaylık süreciyle birlikte seçim çalışmalarına hızlı başlayan Mevlüt Uysal, farklı iş koluna mensup esnaf grubu ziyaretlerine devam ediyor. Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek 31 Mart seçimlerinde destek isteyen Uysal, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlar ulaşım konusundaki sıkıntılarını iletmesi üzerine kısa süre önce verdiği sözü yineleyen Uysal, Büyükçekmece'yi metro ve metrobüs ile buluşturacaklarını söyledi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Adayı Uysal, Antalya'da yaşanan sel felaketine değinerek, “Aday olarak burada esnaflarımızı ziyaret edip esnaflarımızın şikayetlerini dinliyoruz. Benimde memleketim olan Antalya'da ciddi felaket yaşandı. Zarar gören bahçeler ve seralar oldu. Artan sebze meyve fiyatlarında mutlaka bununda etkisi var. Memleketimizin başına gelen bu felaketten dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Millet olarak yaşanan bu felaketin yaralarını kısa sürede saracağımıza inanıyorum” dedi.

Esnaf Ziyaretlerinin ardından Mimaroba Mahallesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında katılan Mevlüt Uysal, “Buraya gelirken cadde boyunca esnaflarımızı ziyaret ettik. Aldığım izlenim Büyükçekmece halkı AK Parti Belediyeciliği için var gücüyle çalışıyor. Herkes şunu söylüyor: “Başkanım burada ciddi hizmet eksikliği var. Benim ayrıca edindiğim bir izlenim daha var. AK Parti'ye oy vermeyecek olanlar bile AK Parti kazandığında hizmet geleceği için sevineceklerini görüyorum. Çok güzel bir sahil hattımız var ancak bundan istifade edemeyen bir Büyükçekmece var. Burayı hareketlendirmek zor değil. Albatros tarafından Mimaroba tarafına doğru birinci etabı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmalıyız” dedi.