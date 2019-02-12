Mevlüt Uysal:" Büyükçekmece'nin imar sorununu çözeceğiz"

Vatandaşların imar konusundaki sorularını yanıtlayan Uysal, “İmar artışı ile hiç kimseden oy talep etmeyeceğim ama imar sorununu çözeceğim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Uysal, dün de Muratçeşme ve Fatih Mahallelerindeki seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek “Söz Sizde” programlarına katıldı. Vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Uysal buralardaki programlarının ardından Büyükçekmece AK Parti Teşkilatının eski üyeleriyle Vefa Buluşması'nda akşam yemeğinde bir araya geldi.

“İmar artışını kullanıp kimseden oy istemeyeceğiz”

Vatandaşlar ile buluşup sorunlarını dinleyen Uysal , Büyükçekmece'de yaşanılan imar sorunu ile alakalı sorduğu soruyu cevaplayarak, “Daha önce her belde belediyesi imarını planını kendi uyguluyordu. Beldelerin kapatılmasındaki en temel sebeplerden biri de bu sanırım. Yan yana iki belde var beraber plan yapıyor, biri yolu 20 metre koymuş diğeri 10 metre. Yol 20 metreden geliyor 10 metrede sıkışıyor. Biz Büyükçekmece'ye geldiğimizde ilk iş olarak bu yapılan belde belediyelerindeki imar planlarının hepsinin birbiriyle irtibatını sağlayacağız. İmar sorununun da farkındayız. Ancak imar artışı her zaman doğru bir şey değil. Önümüzde seçime kadar 50 gün var. 50 gün boyunca imar artışı ile hiçbir yerden oy talep etmeyeceğiz. Ancak imar sorunlarını çözeceğiz. Biz AK Parti olarak bugüne kadar doğruyu söyleyerek kazandık vatandaş yalan söyleyene elbet cezayı keser” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümü fırsat haline çevirmemeliyiz”

Büyükçekmece ilçesindeki kentsel dönüşüm sıkıntısını bildiğini söyleyen Uysal, Kartal'da yaşanan faciayı örnek göstererek, “ İstanbul'da depremden sonra yapılan binaların çoğunun betonları denetlenerek belirli bir standartta yapıldı ancak depremden önce yapılmış binalar için aynısını söylemek çok mümkün değil. Büyükçekmece'nin yapılarının depreme hazırlıklı olduğunu da söylemek mümkün değil. Kartalda gördüğümüz deniz kumu ve midye kabuklu harçların nasıl facia yaşattığını hepimiz gördük. Evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlar, ‘nasıl bir eve iki ev alırım' ya da ‘beş katlı binayı nasıl on kata çıkartırım' hesabı yapmayı bırakmalıdır. Bu düşünceler kentsel dönüşümü kilitleyen sebeplerdir. Kartalda bir binada herkes anlaşmış bir kişi onay vermedi diye kentsel dönüşüm başlayamamış. Bakanlığımız bu konuda harekete geçerek ‘mezarın içinde bekleyerek' değil binaları boşaltarak faciaların önüne geçmeliyiz” dedi.