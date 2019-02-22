Mevlüt Uysal gençler için ayağa kalktı

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 'Söz Sizde' programda bir üniversite öğrencisinin Büyükçekmece'deki gençlerin kariyer planlamasına yönelik projeleriniz var mı sorusuna karşın ''Gençler deyince ayağa kalkalım'' diyerek üniversite öğrencisinin sorusunu ayağa kalkarak cevapladı. Uysal, "Gençlerin geleceğinden anne-babalar kadar belediyeler de sorumlu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'deki Samsunlular Derneği'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla 'Söz Sizde' programında bir araya gelen Başkan Uysal'a MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da eşlik etti.

Programda bir üniversite öğrencisinin Büyükçekmece'deki gençlerin kariyer planlamasına yönelik projeleriniz var mı sorusuna karşın Başkan Uysal, ''gençler deyince ayağa kalkalım'' diyerek üniversite öğrencisinin sorusunu ayağa kalkarak cevapladı. Başkan Uysal'ın bu hareketi vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Her ailenin en çok önem verdiği şeyin çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bizler de çocuklarımıza kamu olarak ne kadar iyi sahip çıkabilirsek geleceğimize de o kadar iyi sahip çıkıyoruz demektir'' dedi.

''Büyükçekmece'de kültür merkezleri, bilgi evleri ve teknoloji merkezleri kuracağız''

Gençlere yönelik projelerinden bahseden Başkan Uysal, ''Başakşehir'de spor parkları yaptık. Gençlerimizi önce spora başlattık sonra bu gençlerimizi spor akademisine yazdırdık''dedi. Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti; ''Spor akademisi sınavlarından önce 2-4 ay süren kurs imkanı sağladık. Şu anda Başakşehir'de spor akademisine giden o kadar çok genç var ki. Spor akademisini kazanan bu gençler okul döneminde öğrenciliklerini yapıp yaz ayında da bizim belediyemizin yaz spor okullarında eğitmenlik yapıyorlar. Yazın para kazanmış olup geri kalan 8 ay boyunca da eğitimlerine devam ediyorlar ve bu şekilde ailelerine yük olmuyorlar. Bu şekilde gençlerimiz üniversite mezun olup hem meslek sahibi olup geleceklerini kurtarmış oluyorlar. Ben inanıyorum ki o gençlerimizi yaz aylarında belediyede çalıştırarak tecrübe kazandırmış oluyoruz. Diğer arkadaşlarına göre çok daha önce iş bulma şansı yakalamış oluyorlar. Büyükçekmece'de mini kültür merkezleri, bilgi evleri ve teknoloji merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde çocuklarımıza takviye dersleri vererek teknolojiye ısındırarak o çocuğumuzun çok şeyler başarmasına yardımcı olmuş oluruz. Başakşehir'de bu bilgi merkezlerini açmadan önce bir okulumuzdan sadece bir öğrencimiz fen lisesini kazanmışken, bilgi merkezini açtıktan sonra 2 öğrencimiz fen lisesi, 24 öğrencimiz de Anadolu lisesi kazandı. Başakşehir'de bölgesinde yer alan İkitelli Organize Sanayi Sitesi'ne gidip size hangi alanda çalışacak eleman lazım diye sorduk. İstedikleri alanların bazılarını belirleyerek biz bu alanlarda size eleman yetiştirelim ve siz bu eğitimli kişileri işe alın dedik. "

''Gençler bizim geleceğimiz. Onlar iyi yetişirse bu ülke daha iyi olacaktır''

Gençlerin geleceğinden anne babalar kadar belediyelerin de sorumlu olduğunu belirten Başkan Uysal, ‘'Gençler bizim geleceğimiz. Onlar iyi yetişirse bu ülke daha iyi olacaktır''dedi. Başkan Uysal, ''Gençlerin yetişmesi bizim için önemli'' diyerek sözlerine şöyle devam etti; Şu anda Büyükçekmece'ye de baktığımız zaman çok sayıda iş yerinin eleman aradığını görebiliriz. Burada aslında işsizlik sıfır olması gerekiyor. Burada iş yeri ve fabrika sayısı 250 binlik nüfusa göre oldukça fazla. Bu işletmeler işçi ihtiyacını başka yerlerden karşılıyor. Oysa biz bu işletmelerin ne tür çalışan aradıklarını iyi tespit edersek yani bizim tarafımızdan eğitilmiş sertifikaları verilmiş iş arayanla işçi arayanı buluşturabilirsek çok ciddi bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bizler daha önce görev yaptığımız yerlerde bunları yaptık. İşçi bulma kurumu ilgilensin demeyerek, bu ilçenin geleceği için gençler önemli diyerek sadece gençlerimiz iyi yetişirse ana babasına faydalı olmaz, ilçesine, iline ve ülkesine de faydalı olur."