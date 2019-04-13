Mevlüt Uysal: "Seçim tartışması Büyükçekmece üzerinde düğümlendi"

Uysal, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma var. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin az buçuk tahmin edebileceği şeyler" dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 57. Genel Kurulu Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda dernek yetkilisi katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Uysal, seçim sonuçlarına yönelik tartışmanın Büyükçekmece'de düğümlendiğini ifade etti.

"Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi”

Büyükçekmece'de gerçekleştirilen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Uysal, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma var. O tartışma da şahsımın aday olduğu Büyükçekmece ilçesinde düğümlendi. İnşallah hayırlı olur. Özellikle Önder Genel Kurulu, herhalde son günlerde yaptığımız bu tartışmada bize örnek olmalı. Kendimizi tekrar dönüp değerlendirme adına milat olmalı. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin az buçuk tahmin edebileceği şeyler. İnşallah bunlar bize tekrar dönüp değerlendirme adına bir vesile olur diyorum" dedi.