Mevlüt Uysal, Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de ikamet eden Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi.

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'de ikamet eden Trabzonlu vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve çok sayıda partili katıldı. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu buluşmada salondaki tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Uysal, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Uysal'a kendi isim ve soy isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması ve atkı hediye edildi. Trabzonlu vatandaşların her zaman devletin ve milletinin yanında saf tuttuğunu söyleyen Uysal, Trabzonluların yerel seçimlerde İstanbul ve Büyükçekmece için en doğru kararı vereceğine olan inancını dile getirdi.

Büyükçekmece'ye kadar uzatılacak metro ve metrobüs ile ilçenin en büyük sorunlarından biri olan ulaşım sorununu çözeceklerini kaydeden Uysal, “Metrobüsü önceden Büyükçekmece'ye getirmeyeceğini söylerken şimdi ne oldu da fikir değiştirdi?” diyenlere ise şu cevabı verdi:

“İstanbul Büyükşehir Başkanı olduğumda metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılamayacağını söylemiştim. Çünkü metrobüsün günlük yolcu taşıma kapasitesi 500-600 bin yolcu olmasına rağmen bu rakam 900-950 bine yaklaştı. Biz metrobüsü o zaman uzatmış olsaydık hem eski yolculara hem de yeni yolculara zorluk olacaktı. Şimdi ise teknik olarak mümkün. Çünkü geçen hafta açtığımız Halkalı-Gebze banliyö hattı ile metrobüs yolcusunun bir kısmı bu banliyö hattını kullanacak. Dolayısıyla metrobüste bir rahatlama olacak. Biz de şimdi bu rahatlamadan dolayı metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar uzatabileceğiz. Büyükçekmece'ye sadece metrobüs gelmeyecek, metro da gelecek. İnşallah Yenikapı'dan başlayacak metro hattı Büyükçekmece merkeze kadar gelecek” diye konuştu.