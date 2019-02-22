Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus Mübadelesinin 96'ncı yılı anısına düzenlenen geceye katıldı

30 Ocak 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması kapsamında, yüz binlerce insanın hayatını değiştiren "Zorunlu Nüfus Mübadelesi"nin 96. yılı anısına Lozan Mübadele Derneği tarafından özel bir program gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Mübadelenin 96'ncı yılı sebebiyle Büyükçekmece'de düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Lozan Mübadele Derneği tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Uysal'ın yanı sıra Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

''Her zaman birbirimizle gurur duyduk''

Mübadillerin hayat hikayelerini bildiklerini ve o dönemde yaşanan sıkıntıları çözmek adına ve o insanları Türkiye'ye getirme

adına mücadele verildiğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal: “Geçmişimize baktığımız zaman aynı aileden, aynı akrabadan...

Osmanlı dağıldıktan sonra da yine devletine ve Anadolu'ya sahip çıkmışız” diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Büyükçekmece halkının kendisine Belediye Başkanlığı görevi vermesi halinde, Mübadele anısına özel bir park yapacaklarını açıklayan Başkan Uysal, yine belediye olarak vatandaşların rahatlıkla o bölgeleri gezip ziyaret etmeleri için turlar düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

''Atalarımızın doğduğu yere hep beraber gitmek istiyoruz''

Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman'ın, “Atalarımızın doğduğu yere hep beraber gitmek istiyoruz” şeklindeki isteğine Başkan Uysal, şöyle karşılık verdi: “Geçmişte Başakşehir'de yaşayan muhacir vatandaşlarımızı her yıl 1 otobüsle memleketlerine götürüyorduk. Şimdi de burada 15 Mart'ta bir otobüsümüz gidiyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Alanyalı. O da mübadillerin akrabası. Buradan giden Rum vatandaşları, Avrupa Birliği pasaportu taşıdıkları için buraya rahat gelebiliyorsa, ‘bizde gidebilir miyiz?' şeklinde bir girişim yapılabilir. Ben yapılabileceğini düşünüyorum. Atina'da Rumların kurduğu ‘Alaiye Mahallesi' var. Onlar da zaman zaman gelir Alanya'yı ziyaret ederler. Ülkemize gelen mübadillerin de gidip, atalarının doğduğu yerleri görmeleri adına girişimde bulunulabilir. Ben başkanımızın söylediği şeyleri Dışişleri Bakanımıza ileteceğim.”

Program sonunda Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman, Başkan Mevlüt Uysal'a teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.