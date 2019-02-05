İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece'ye ‘Millet Parkı' müjdesi

Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Rizeliler Derneği’nde bir araya gelen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Albatros Sahili’ne ‘Millet Parkı’ yapacağının müjdesini verdi31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı gösterilen Mevlüt Uysal seçim çalışmalarına devam ediyor.

Büyükçekmece sahilindeki esnafların temsilcileriyle Rizeliler Derneği'nde bir araya gelen AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Albatros Sahili'ne ‘Millet Parkı' yapacağının müjdesini verdi


31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı gösterilen Mevlüt Uysal seçim çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece sahilinde esnaflarla bir araya gelen Uysal, vatandaşların dertlerini dinledi. Yeşil alan eksikliği ve Albatros sahil alanındaki sorunları Mevlüt Uysal'a ileten esnaf çözüm istedi. Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınan Albatros Parkı için mahkemenin yürütmeyi durdurduğunu ifade eden Uysal, rezidans ve otele izin vermeyeceklerini söyledi.



Büyükçekmece'ye Millet Parkı


Büyükçekmece'deki Albatros Parkı'nın bir bölümüne rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edildiğini vurgulayan Uysal, “Biz geldiğimiz zaman zaten bu projenin durması için elimizden geleni yapacaktık. Ancak bunu mahkeme kararıyla durdurulması İstanbul için Büyükçekmece için hayırlı olmuştur. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Parkı' projesi var biz gelirsek Albatros sahil alanına Millet Parkı ile taçlandıracağız. Belki mahkeme iptal kararı vermemiş olsa zorlanabilirdik ancak mahkemenin iptal kararı vermiş olması işimizi kolaylaştırdı. Albatros Park alanı biz geldiğimiz zaman imara açılmaya çalışan bölümü Millet Parkı olarak değerlendireceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.