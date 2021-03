"Mevsimsiz Tomurcuklar" 2. baskısı ile raflarda

Sevim Hoş Ofluoğlu'nun kendisi gibi otizmli çocuğu olan ailelere tavsiyelerde bulunduğu "Mevsimsiz Tomurcuklar" adlı kitabının ikinci baskısı piyasaya çıktı.

Oğlunun otistik olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşayan ancak daha sonra bu hastalıkla büyük bir mücadele veren Sevim Hoş Ofluoğlu'nun yaşadıklarını anlattığı "Mevsimsiz Tomurcuklar" adlı kitabı büyük ilgi gördü. İlk baskısı kısa sürede tükenen kitabın ikinci baskısı raflardaki yerini aldı. Otizm konusundaki yanlış algılara ve suistimallere de dikkat çeken kitap, meraklılarını bekliyor.

19 yıllık otizm yolculuğunun her aşamasını okurlarıyla kitapta paylaşan Sevim Hoş Ofluoğlu, “Bizler deneyimlerimizi yeni tanılanmış otizmli çocuk aileleriyle paylaşmak zorundayız. Bu her şeyden önce insani görevimiz. Her yaşanmışlık, her paylaşım gizemi çözülmemiş otizm için geleceğe ışık tutmaktır" dedi.

Hoş Ofluoğlu, otizm spektrum bozukluğunun bir salgın gibi yayılması ve görülme sıklığının her geçen gün ürkütücü derecede artması nedeniyle bu probleme daha fazla dikkat çekilmesi gerektirdiğini belirtti.

Sevim Hoş Ofluoğlu kimdir?

Sevim Hoş Ofluoğlu, biri otizmli 2 çocuk annesi. Sosyoloji mezunu olup, uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Otizmli oğluyla daha iyi ilgilenebilmek adına mesleğini bırakmak zorunda kalan Hoş Ofluoğlu, şimdilerde iki oğlunu hayata hazırlamanın yanı sıra otizmle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alıyor.