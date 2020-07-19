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Meydanları mesken tutan güvercinleri zabıta besledi

Esenler Belediyesi zabıta ekipleri Dörtyol Meydan’da, aç kalan güvercinleri yiyecek ve su vererek besledi.

Esenler Belediyesi zabıta ekipleri Dörtyol Meydan'da, aç kalan güvercinleri yiyecek ve su vererek besledi. Zabıta ekiplerinden Abdülkerim Gülyüz, “Kuşlar burada bizi bekliyorlar zaten biz de geldiğimiz zaman yemlerini ve sularını koyuyoruz” dedi.


Esenler'de yaşayan her canlıya değer veren Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinden Abdülkerim Gülyüz, Dörtyol Meydanı'ndaki güvercinleri besledi. Düzenli olarak bölgedeki güvercinleri besleyen Gülyüz, belediye ekiplerinin ve vatandaşların da meydanda yem arayan kuşları beslediğini belirtti.


Belediye ekiplerinin kuşları beslediğini söyleyen zabıta memuru Abdülkerim Gülyüz, “Günlük olarak güvercinleri besliyor ve sularını koyuyoruz. Kuşlar burada bizi bekliyorlar zaten biz de geldiğimiz zaman yemlerini ve sularını koyuyoruz. Vatandaşlarımız da memnun oluyorlar. Bazen onlar da buğday ve mısır getiriyorlar. Ben olmasam da diğer arkadaşlar burada güvercinleri besliyor. Belediye ekipleri de burada hayvanları besliyor” dedi.

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