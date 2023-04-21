Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığı'na ulaşan yolda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Bayramlarda geleneksel olarak yapılan kabristan ziyaretleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da bulunan mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Sultangazi'de bulunan Yayla Mezarlığı'na gitmek isteyen vatandaşların trafikte oluşturduğu kilometrelerce kuyruk ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde mezarlığa giden yolların kapandığı, diğer yollarda ise trafiğin açık olduğu, trafik polislerinin yol güvenliği için önlem aldığı görüldü.