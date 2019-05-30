Mezuniyet koleksiyonları rafları süslüyor

Giyim markaları da mezuniyet koleksiyonlarını tanıtmaya başladı.

Lise ve üniversite hayatının en önemli organizasyonlarından olan mezuniyet balosuna katılacak kız öğrenciler için, DeFacto yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Birbirinden şık elbiselerin yer aldığı koleksiyonda degaje yakalar ve tek kollu volanlı elbiseler bulunuyor. Mercan ve sadeliğin rengi tozpembe elbiselerin yanı sıra siyahlar favoriler arasında görülüyor. Küçük hanımefendiler için çiçek desenleri, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için dantel detaylı tasarımlar dikkat çekiyor.

Tüm kadınların kendi tarzına uygun elbiseyi bulacağı koleksiyon, markanın şubelerinde ve internet sitesinden satışa sunuluyor.