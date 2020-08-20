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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

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