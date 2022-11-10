MHK Kasım Ayı Semineri yapıldı

MHK Kasım Ayı Eğitim Semineri; MHK üyeleri, Süper Lig hakemleri, A Klasman hakemleri, VAR kadrosu, FIFA Kadın Hakemleri ile yüz yüze; Süper Lig yardımcı hakemleri, A Klasman yardımcı hakemleri, Kadın FIFA yardımcı hakemleri, Süper Lig gözlemcileri, A Klasman gözlemcileri ve Ulusal Eğitimcilerin ise online olarak katılımıyla 9 Kasım Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

MHK Başkanı Sabri Çelik'in açılış konuşması ve hakemlere verdiği MHK talimatlarından sonra MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın sunduğu güncel kliplerden oluşan MHK Kasım Ayı Semineri'ne 51 hakemin yüz yüze olarak, 125 hakem, gözlemci ve ulusal eğitimcilerimiz ise online olarak katılım sağladı.

Bu seminerde ayrıca MHK EPAK Üyesi Sürhat Müniroğlu ve Baki Tuncay Akkın yardımcı hakemlere yönelik güncel klipler üzerinden eğitim gerçekleştirdi.