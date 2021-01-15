MHK Üst Klasman Hakem Kampı devam ediyor

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Üst Klasman Hakem Kampı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.

12-20 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa tüm Üst Klasman Hakemleri gruplar halinde ve maç takvimlerine göre katılıyor. Kampta yapılan teknik eğitimlerin yanı sıra hakemlerin fiziksel durumları ve gelişimleri ölçülüyor. Ayrıca MHK ve TFF Sağlık Kurulu arasında başlatılan yeni işbirliği çerçevesinde Hakemlerin Zihinsel Dayanıklılığı ve Stres Yönetimi konusunda çalışmalar yapılıyor.