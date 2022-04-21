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MHK'den Cüneyt Çakır'a görev

Spor Toto Süper Lig’de 34.

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Daha önce kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek.


Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri açıklandı. Önceki MHK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve iade edilen Cüneyt Çakır, sahalara döndü. Tecrübeli hakem, pazar günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler



23 Nisan Cumartesi


16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz


16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar


20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



24 Nisan Pazar


16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler


16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka


20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan


20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır



25 Nisan Pazartesi


20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk


20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

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