MHK'den Cüneyt Çakır'a görev

Spor Toto Süper Lig’de 34.
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Daha önce kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçını yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri açıklandı. Önceki MHK yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve iade edilen Cüneyt Çakır, sahalara döndü. Tecrübeli hakem, pazar günü oynanacak Antalyaspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'de 34. haftada görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Hali Umut Meler
23 Nisan Cumartesi
16.00 Gaziantep FK - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 V. Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
24 Nisan Pazar
16.00 Medipol Başakşehir - A. Hatayspor: Arda Kardeşler
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - İ. H. Konyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.30 F. T. Antalyaspor - Y. Kayserispor: Cüneyt Çakır
25 Nisan Pazartesi
20.30 D. G. Sivasspor - A. Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol