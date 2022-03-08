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MHK'den sürpriz karar!

Süper Lig ve 1.

Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun kalanında görev almayacak.


Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.


Buna göre sezonun geri kalanında görev alacak hakemler şu şekilde açıklandı:



SÜPER LİG HAKEMLERİ


Yaşar Kemal Uğurlu


Halil Umut Meler


Atilla Karaoğlan


Arda Kardeşler


Erkan Özdamar


Ümit Öztürk


Mete Kalkavan


Ali Şansalan


Sarper Barış Saka


Zorbay Küçük


Yasin Kol


Volkan Bayarslan


Kadir Sağlam


Mustafa Kürşad Filiz


Çağdaş Altay



VAR HAKEMLERİ


Özgüç Türkalp


Özgür Yankaya


Emre Malok


Erkan Engin



A KLASMAN HAKEMLERİ


Turgut Doman


Burak Pakkan


Abdullah Buğra Taşkınsoy


Onur Özütoprak


Yiğit Arslan


Emre Kargın


Davut Dakul Çelik


Furkan Aksuoğlu


Alper Akarsu


Oğuzhan Çakır


Direnç Tonusluoğlu


Cihan Aydın


Oğuzhan Aksu


Ömer Faruk Turtay


Eren Özyemişcioğlu


Adem Cinek


Muhammet Ali Metoğlu


Reşat Onur Coşkunses


Yusuf Ziya Gündüz


Tarık Güldal


Adnan Deniz Kayatepe


Can Cengiz


Ozan Ergün


Mehmet Türkmen

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