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MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı’nın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Serdar Tatlı'nın getirildiğini açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Zekeriya Alp'in istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Serdar Tatlı oturdu.


Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK şu üyelerden oluşuyor:


Başkan


Serdar Tatlı



Üyeler


Metin Tokat


Erol Ersoy


Kadir Tozlu


Mahmut Çetiner


Mustafa Kamil Abitoğlu


Hikmet Öksüzoğlu


Ahmet Erdoğan


Nedim Göklü

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