MHP İstanbul İl Başkanı Gür: "Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'la kıyaslanması mümkün değil"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, “Her iki adayı yan yana getirdiğiniz de İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'la kıyaslanması mümkün değil. İstanbul'un 5 yılını daha çok ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Biz bu ismin Binali Yıldırım olduğunun düşünüyoruz" dedi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür TGRT FM'de ‘Söz sözü açtı' programının sunucu Ataullah Arvas'ın konuğu oldu. Gündeme özel önemli açıklamalarda bulunan Birol Gür, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

“TGRT FM bugün bizi misafir etti, Teşekkür ediyoruz”

23 Haziran seçimlerine kısa bir zaman kaldığını vurgulayan Gür, "TGRT FM bugün bizi misafir etti. Teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifak, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte İstanbul seçim hazırlık aşamasını geçtik. Sadece ciddi anlamda çalışıyoruz. Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan ayı münasebetiyle saat diliminin dar olması aynı zamanda bereketli olmasıyla güzel seçim kampanyası yürüttük. Bayram sonrası İstanbul'un her semtine temas etmeye çalışıyoruz. Genel Başkanımızın miting ifadesi olmuştu. Türkiye hala onu tartışmaya devam ediyor. Ancak İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi her saat her kademesinde ve her alanda miting yapmış durumda. Hem kendi hemşeri guruplarıyla temas ediyorlar hem sanayi çevresiyle, iş dünyasıyla hem de esnaflarımızla temas halindeler. En keyifli tarafı da ev ziyaretleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul 470 yıllık başkentliğini yapmış payitaht şehir”

İstanbul'un İslam medeniyetinin başkentliğini yapan bir payitaht şehri olduğunu söyleyen Gür, "Biz buna da sahip çıkmak zorundayız. Biz bunu da geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Bu topraklara yabancı olmayan, bu kültüre yabancı olmayan ve her duygusunu sindirmiş bir kaya çocuğu Topal Dursun'un oğlunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. İstanbul seçimlerinin, İstanbul'u yönetmesine ortak olanların çok iyi irdelemesi gerekiyor. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi, ipin hemen yanı başında duran bir HDP Kandil siyaseti, ama öbür tarafta da bu toprakların mizahi kendisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi” diye konuştu.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışa değinen Gür, "Binali Yıldırım ve Halk Partisi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu. Her iki adayı yan yana getirdiğiniz de Binali Yıldırım'la kıyaslanması mümkün değil. İstanbul'un 5 yılını daha çok ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Biz bu ismin Binali Yıldırım olduğunun düşünüyoruz. Hem ulaştırma Bakanlığından bu tarafa gelen, hem devlet tecrübesi icraat yapısı İstanbul'a katma değer katacağını düşünüyoruz. 7/24 yaşanıyor İstanbul 7/24 hareketli bir şehir. Hareketli olan şehirde çok sorunlarda oluyor. Bu sorunları da hem merkezi idarenin yani hükümetle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanının bir koordinasyonu olması gerektiğini düşünüyoruz. Binali Yıldırım 2023'e kadar bu ülkeyi yönetecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bünyesinde. Hem de Cumhurbaşkanımızın en yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi. Bu manada İstanbul'u hükümetle ülke yapacağı projeleri daha kolay yapma adına daha icraatı güçlü yapma adına da önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.