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MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı'nı ziyaret ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı Kavacık’taki seçim ofisinde ziyaret ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret ediyor.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek için saat 14.30 sıralarında Kavacık'taki seçim ofisine geldi. MHP Lideri Bahçeli'yi Yıldırım kapıda karşıladı. Ziyaret devam ediyor. Öte yandan, Yıldırım'ın ziyaret öncesinde kendi kullandığı Erzincan plakalı klasik otomobille seçim ofisine gelmesi dikkat çekti.

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