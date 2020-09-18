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Miami, Boston karşısında 2-0 yaptı

NBA’de Doğu Konferansı Finali ikinci maçında Miami Heat, Boston Celtics’i 106-101 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı.

NBA'de Doğu Konferansı Finali ikinci maçında Miami Heat, Boston Celtics'i 106-101 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı.


NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı Finali ikinci mücadelesinde Miami Heat ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Maçtan 106-101'lik skorla galip ayrılan Miami, seriyi 2-0'a getirdi. Miami Heat'te Goran Dragic 25 sayı, 5 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribaund ve Duncan Robinson 18 sayı, 4 asist ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.


Boston'da ise Kemba Walker 23 sayı, 7 ribaund, Jaylen Brown 21 sayı, 6 ribaund ve Jayson Tatum 21 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.

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