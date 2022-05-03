İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı’nda Miami Heat, Philadelphia 76ers’ı ve Batı Konferansı’nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks’i mağlup ederek serilerinde 1-0 öne geçti.

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerinde 1-0 öne geçti.


NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup etti. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Miami'de Tyler Herro 25 sayı, 7 asist Bam Adebayo 24 sayı, 12 ribaund ve Jimmy Butler 15 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti. Takımda ayrıca milli basketbolcu Ömer Yurtseven 5 dakika parkede kaldı ve 6 sayı ile oynadı. Philadelphia'da ise Tobias Harris 27, Tyrese Maxey'in 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Philadelphia'da milli oyuncu Furkan Korkmaz ise süre aldığı 10 dakikada 9 sayı, 1 ribaund ile katkı verdi.



Luka Doncic'in 45 sayısısı Dallas'a yetmedi


Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Footprint Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 121-114 yenerek seriyi 1-0 yaptı. Phoenix'te Deandre Ayton 25 sayı, 8 ribaund, Devin Booker 23 sayı, 9 ribaund ve Chris Paul 19 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 45 sayı, 12 ribaundu yetmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.