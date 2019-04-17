Michael Skibbe, Dortmund'a döndü!

Alman ekibi Borussia Dortmund, Türkiye'de de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor takımlarını çalıştıran Michael Skibbe'nin 1 Temmuz'dan itibaren U19 Takımı teknik direktörü ve altyapı takımları baş sorumlusu olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Türkiye'de bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Michael Skibbe'nin yeni durağı belli oldu. Skibbe, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Michael Skibbe'nin 1 Temmuz itibarıyla U19 Takımı teknik direktörü ve altyapı takımları baş sorumlusu olacağı belirtildi.

53 yaşındaki teknik adam son olarak Yunanistan Futbol Milli Takımı'nın başındaydı. Skibbe daha önce Dortmun A Takımı'nı da çalıştırmıştı. Alman teknik adam, Galatasaray ile de TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.