Michy Batshuayi 11. golünü attı

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi bu sezon 11.
Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi bu sezon 11. golüne imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Michy Batshuayi, 20. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, takımını da 1-0 öne geçirdi. Belçikalı forvet 75. dakikada yerini Joao Pedro'ya bıraktı.
Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol kaydetti.